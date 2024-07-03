Эксперт турецкого футбола Керимов: победа над Австрией — лучший матч сборной на Евро-2024

Спортивный комментатор Эльвин Керимов высказался о выходе сборной Турции в 1/4 финала Евро-2024. Турция в 1/8 финала обыграла Австрию со счётом 2:1.

«Конечно, победа Турции над Австрией — это неожиданность с учётом разницы в уровне игры. Но для Турции в этом матча был идеальный сценарий — начали с 1:0, забили со стандарта. Так играть удобнее. Турки стали создавать для соперника не очень комфортные условия. Австрия не очень хорошо атакует позиционно.

План Монтеллы перейти на три центральных защитника удивил. Турки нашли способ выхода из-под австрийского прессинга — длинные забросы. План Монтеллы сработал. Хороший анализ соперника, выводы после поражения 1:6 в марте.

Во втором тайме уже везло, вратарь тащил. Турция просто отбивалась. С точки зрения качества лучший матч Турции на Евро», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.