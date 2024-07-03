ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт турецкого футбола Керимов: победа над Австрией — лучший матч сборной на Евро-2024

Эксперт турецкого футбола Керимов: победа над Австрией — лучший матч сборной на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный комментатор Эльвин Керимов высказался о выходе сборной Турции в 1/4 финала Евро-2024. Турция в 1/8 финала обыграла Австрию со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

«Конечно, победа Турции над Австрией — это неожиданность с учётом разницы в уровне игры. Но для Турции в этом матча был идеальный сценарий — начали с 1:0, забили со стандарта. Так играть удобнее. Турки стали создавать для соперника не очень комфортные условия. Австрия не очень хорошо атакует позиционно.

План Монтеллы перейти на три центральных защитника удивил. Турки нашли способ выхода из-под австрийского прессинга — длинные забросы. План Монтеллы сработал. Хороший анализ соперника, выводы после поражения 1:6 в марте.

Во втором тайме уже везло, вратарь тащил. Турция просто отбивалась. С точки зрения качества лучший матч Турции на Евро», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Сенсация на Евро! Сборная Турции отправила Австрию с Рангником домой!
Сенсация на Евро! Сборная Турции отправила Австрию с Рангником домой!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android