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Сербский игрок «Динамо» Махачкала высказался о Хабибе Нурмагомедове

Сербский игрок «Динамо» Махачкала высказался о Хабибе Нурмагомедове
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Сербский защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич высказался об одном из самых знаменитых болельщиков своей команды — бывшем чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

«Он пришёл на нашу игру с «Химками», а я вышел в том матче в старте. Тогда Хабиб появился на поле, чтобы помочь ветерану Великой Отечественной войны Ибрагим-Паше Садыкову нанести символический удар, так что я не успел с ним пересечься. Надеюсь, что он ещё приедет на наш матч, а я с ним познакомлюсь и сделаю фотографию. Он лучший в своём деле, поэтому его все любят», — приводит слова Ковачевича Metaratings.

Напомним, махачкалинское «Динамо» по итогам сезона-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков.

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