ЖФК «Спартак» подписал лучшего бомбардира пяти последних чемпионатов Сербии

Женская команда московского «Спартака» в клубных соцсетях объявила о подписании футболистки Тияны Филипович, которая становилась лучшим бомбардиром чемпионата Сербии в пяти последних сезонах подряд. Ранее Тияна выступала за «Спартак» из Суботицы.

«25-летняя атакующая полузащитница, которая также может сыграть и на левом фланге атаки, подписала с красно-белыми долгосрочный контракт. Добро пожаловать, Тича!» — написала пресс-служба ЖФК «Спартак».

Напомним, ЖФК «Спартак» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице текущего розыгрыша Суперлиги. У лидера женского первенства, московского ЖФК ЦСКА, 34 очка в активе. На втором месте располагается ЖФК «Зенит» (32 очка). Замыкает тройку лидеров женский «Локомотив».