Игрок Австрии Грегорич: можем гордиться тем, как проявили себя на Евро-2024

Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич высказался по итогам игры 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Турции.

«Конечно, мы по-прежнему можем гордиться этим турниром. Но в данный момент очень сложно смириться с поражением. Мы всё отдали на поле. Как я уже сказал, не думаю, что мы заслуживали поражения», — приводит слова Грегорича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между Турцией и Австрией состоялся накануне, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш. На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев. На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2. В итоге встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1.