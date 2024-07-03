«Барселоне» предложили подписать бывшего полузащитника «Зенита»

Испанской «Барселоне» предложили подписать контракт с аргентинским полузащитником итальянской «Ромы» Леандро Паредесом. Об этом сообщил Sport.es.

Отмечается, что срок действующего контракта Паредеса с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления на один сезон.

Леандро Паредес выступал в санкт-петербургском «Зените» с 2017 по 2019 год.

В сезоне-2023/2024 итальянской Серии А 30-летний Леандро Паредес провёл 34 матча, в которых забил три мяча и оформил пять голевых передач. Также на его счету 13 игр, два гола и две результативные передачи в Лиге Европы. В Кубке Италии он провёл два матча, результативными действиями не отметился.