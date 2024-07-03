Эксперт турецкого футбола Керимов: в игре с Нидерландами Турция будет терпеть и отбиваться

Эксперт турецкого футбола и спортивный комментатор Эльвин Керимов высказался о выходе сборной Турции в 1/4 финала Евро-2024. На стадии четвертьфинала туркам предстоит сыграть с национальной командой Нидерландов.

«С Нидерландами Турции будет сложно. Турция отлично сыграла с Австрией, но Нидерланды провели свой лучший матч на турнире с Румынией. До этого они оставляли противоречивые впечатления. Турции не нужно будет мудрить и разыгрывать мяч под прессингом — надо будет упростить игру. Хорошо, что вернётся Чалханоглу, он может делать длинные передачи. Конечно, Нидерланды — фаворит, а Турции придётся больше терпеть и отбиваться», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.