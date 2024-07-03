УЕФА следит за ситуацией вокруг избиения болельщика стюардами на матче Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следит за ситуацией вокруг избиения болельщика стюардами на матче чемпионата Европы 2024 года Португалия — Словения. Об этом сообщила Corriere dello Sport.

Отмечается, что УЕФА следит за ситуацией, не делая официальных заявлений.

Встреча прошла в понедельник, 1 июля. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте (Германия). Основное и дополнительное время матча завершились вничью со счётом 0:0. Сборная Португалии одержала победу в серии пенальти со счётом 3:0. После матча появилось видео, на котором запечатлены моменты избиения болельщика стюардами.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии.