ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА следит за ситуацией вокруг избиения болельщика стюардами на матче Евро-2024

УЕФА следит за ситуацией вокруг избиения болельщика стюардами на матче Евро-2024
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следит за ситуацией вокруг избиения болельщика стюардами на матче чемпионата Европы 2024 года Португалия — Словения. Об этом сообщила Corriere dello Sport.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

Отмечается, что УЕФА следит за ситуацией, не делая официальных заявлений.

Встреча прошла в понедельник, 1 июля. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте (Германия). Основное и дополнительное время матча завершились вничью со счётом 0:0. Сборная Португалии одержала победу в серии пенальти со счётом 3:0. После матча появилось видео, на котором запечатлены моменты избиения болельщика стюардами.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии.

Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Видео
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android