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«Локомотив» опубликовал состав на второй летний сбор

«Локомотив» опубликовал состав на второй летний сбор
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Стал известен состав московского «Локомотива» на второй летний сбор. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фото: ФК «Локомотив»

Отмечается, что команда продолжит подготовку к сезону-2024/2025 на базе в Баковке с 3 по 13 июля.

«В сборе примут участие Егор Погостнов, Данила Годяев и Дмитрий Радиковский, которые провели первую половину сезона в аренде в дзержинском «Арсенале». Вратарь Даниил Веселов будет в команде на просмотре. Марио Митай присоединится позднее из-за выступления на Евро-2024», — написано в сообщении клуба.

На втором сборе «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой» и белградским «Партизаном». Оба матча пройдут на стадионе «РЖД Арена» 6 и 10 июля соответственно.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном» 20 июля.

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