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Руководители футбола в России рассматривают американский вариант развития РПЛ

Руководители футбола в России рассматривают американский вариант развития РПЛ
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Группа руководителей клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) совместно с Российским футбольным союзом (РФС) обсудила создание новой лиги закрытого типа, информирует «РБК-Спорт».

Согласно сведениям источника, в ходе закрытых дискуссий была обозначена необходимость ряда реформ для повышения уровня турнира. Один из вариантов — пересмотр формата проведения РПЛ. Обсуждался вариант, при котором лига станет закрытой (никто не вылетает, никто не приходит из Первой лиги, по аналогии с американскими лигами).

При таком сценарии предполагается, что клубы смогут сконцентрировать внимание на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла только спортивный принцип. При этом в УЕФА отмечают, что не приветствуют закрытые форматы национальных первенств. И вероятность введения закрытой лиги в России пока минимальна.

Также в РФС рассматривают вариант, при котором из РПЛ будет вылетать только одна команда, а клуб-новичок обязан будет соответствовать ряду строгих требований.

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