ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» предложил полузащитнику «Торино» Иличу зарплату в размере € 3 млн в год

«Зенит» предложил полузащитнику «Торино» Иличу зарплату в размере € 3 млн в год
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» предложил полузащитнику «Торино» Ивану Иличу зарплату в размере € 3 млн в год. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, ранее стало известно, что туринский клуб согласился продать сербского хавбека в «Зенит» за € 25 млн. Гарантированно сине-бело-голубые заплатят итальянцам € 22 млн, ещё € 3 млн «Торино» может получить в качестве бонусов.

23-летний Иван выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

Материалы по теме
«Торино» согласился продать хавбека Илича «Зениту» за € 25 млн — Tuttomercatoweb
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android