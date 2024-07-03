«Зенит» предложил полузащитнику «Торино» Иличу зарплату в размере € 3 млн в год

Санкт-петербургский «Зенит» предложил полузащитнику «Торино» Ивану Иличу зарплату в размере € 3 млн в год. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, ранее стало известно, что туринский клуб согласился продать сербского хавбека в «Зенит» за € 25 млн. Гарантированно сине-бело-голубые заплатят итальянцам € 22 млн, ещё € 3 млн «Торино» может получить в качестве бонусов.

23-летний Иван выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.