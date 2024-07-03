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WhoScored представил символическую сборную 1/8 финала Евро-2024

WhoScored представил символическую сборную 1/8 финала Евро-2024
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По три игрока национальных команд Испании и Португалии попали в символическую сборную 1/8 финала чемпионата Европы по версии WhoScored.

Символическая сборная 1/8 финала чемпионата Европы по версии WhoScored:

Вратарь: Диогу Кошта (Португалия),

Защитники: Нуну Мендеш (Португалия), Нико Шлоттербек (Германия), Мерих Демирал (Турция), Стефан Пош (Австрия);

Полузащитники: Нико Уильямс (Испания), Жоау Пальинья (Португалия), Фабиан Руис (Испания), Ламин Ямаль (Испания);

Нападающие: Арда Гюлер (Турция), Кай Хаверц (Германия).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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