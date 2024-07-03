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Матвей Сафонов покинул Россию, он находится в Европе — источник

Матвей Сафонов покинул Россию, он находится в Европе — источник
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сумел покинуть Россию вопреки проблемам с задолженностью по алиментам. Сейчас футболист находится в Европе, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, в один период запрет на выезд из России для Матвея сняли. Это случилось после того, как он погасил задолженность в размере 22 тысяч рублей (при общей задолженности почти 60 млн рублей). Затем запрет на выезд опять появился и действует по сей день. Однако в перерыве между двумя запретами Сафонов всё же успел уехать в Европу.

Напомним, о переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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