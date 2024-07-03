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Клинсман: в субботу сборная Англии сыграет с лучшей командой Швейцарии всех времён

Клинсман: в субботу сборная Англии сыграет с лучшей командой Швейцарии всех времён
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Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между национальными командами Англии и Швейцарии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, Англии пора попробовать что-то новое на этом Евро. Может быть, Саутгейт решит сыграть со Швейцарией по схеме 4-2-2. Думаю, это может сработать. Четвертьфинал — это решающий момент, выиграй этот матч и окажешься в числе четырёх лучших европейских команд. В субботу Англии предстоит сыграть с лучшей командой Швейцарии всех времён. Англичанам будет непросто, возможно, даже сложнее, чем со словаками в 1/8 финала», — приводит слова Клинсмана британское онлайн-издание The Sun.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

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