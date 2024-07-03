Клинсман: в субботу сборная Англии сыграет с лучшей командой Швейцарии всех времён

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между национальными командами Англии и Швейцарии.

«Возможно, Англии пора попробовать что-то новое на этом Евро. Может быть, Саутгейт решит сыграть со Швейцарией по схеме 4-2-2. Думаю, это может сработать. Четвертьфинал — это решающий момент, выиграй этот матч и окажешься в числе четырёх лучших европейских команд. В субботу Англии предстоит сыграть с лучшей командой Швейцарии всех времён. Англичанам будет непросто, возможно, даже сложнее, чем со словаками в 1/8 финала», — приводит слова Клинсмана британское онлайн-издание The Sun.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.