Бонуччи может войти в тренерский штаб Спаллетти в сборной Италии после неудачи на Евро

Бывший капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может войти в тренерский штаб сборной Италии. Об этом сообщил Tuttosport.

Отмечается, что идея такого сотрудничества может обрести форму в ближайшие недели.

Сборная Италии покинула чемпионат Европы 2024 года после поражения от национальной команды Швейцарии в матче 1/8 финала. Встреча состоялась в субботу, 29 июня. Итальянцы проиграли со счётом 0:2. В составе сборной Швейцарии отличились полузащитник Ремо Фройлер и нападающий Рубен Варгас.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).