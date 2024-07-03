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Полиция Франкфурта начала расследование факта избиения болельщика на матче Евро-2024

Полиция Франкфурта инициировала расследование избиения болельщика стюардами на матче чемпионата Европы 2024 года Португалия — Словения. Об этом сообщила франкфуртская полиция в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Нам известно об этих фактах, и мы ​​инициировали соответствующие расследования», — написано в сообщении.

Встреча прошла в понедельник, 1 июля. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте (Германия). Основное и дополнительное время матча завершились вничью со счётом 0:0. Сборная Португалии одержала победу в серии пенальти со счётом 3:0. После матча появилось видео, на котором запечатлены моменты избиения болельщика стюардами.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии.