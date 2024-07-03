Полузащитник Швейцарии Джака получил травму и пройдёт МРТ перед матчем 1/4 финала Евро

Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака получил травму и пройдёт МРТ перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Англии. Об этом сообщает британское онлайн-издание Daily Mail.

По информации источника, результаты обследования опытного игрока должны стать известны уже в ближайшее время. Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 Англия обыграла сборную Словакии, а швейцарцы оказались сильнее национальной команды Италии.