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Экс-член совдира «Фенербахче» Баки отреагировал на победу Турции над Австрией на Евро

Экс-член совдира «Фенербахче» Баки отреагировал на победу Турции над Австрией на Евро
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Бывший член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал выход сборной Турции в четвертьфинал чемпионата Европы 2024 года. В 1/8 финала Турция обыграла Австрию — 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

«Страсть и любовь игроков сборной Турции к стране и флагу проявились тогда, когда это было необходимо. Команда показала отличное качество игры в матче с Австрией.

Я думаю, что в четвертьфинале давление будет оказываться только на сборную Нидерландов. Мы уже в достойном положении. Если проиграет Турция, это не будет столь критично. Если проиграют Нидерланды, это будет большая проблема для них. Я верю в победу, но в противном случае буду гордиться командой не меньше», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сетка плей-офф Евро-2024
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