Экс-член совдира «Фенербахче» Баки отреагировал на победу Турции над Австрией на Евро

Бывший член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал выход сборной Турции в четвертьфинал чемпионата Европы 2024 года. В 1/8 финала Турция обыграла Австрию — 2:1.

«Страсть и любовь игроков сборной Турции к стране и флагу проявились тогда, когда это было необходимо. Команда показала отличное качество игры в матче с Австрией.

Я думаю, что в четвертьфинале давление будет оказываться только на сборную Нидерландов. Мы уже в достойном положении. Если проиграет Турция, это не будет столь критично. Если проиграют Нидерланды, это будет большая проблема для них. Я верю в победу, но в противном случае буду гордиться командой не меньше», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.