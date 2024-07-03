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УЕФА начал расследование празднования гола Мериха Демирала

УЕФА начал расследование празднования гола Мериха Демирала
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УЕФА начал расследование празднования гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии. Об этом сообщил The Sun.

Встреча прошла вчера, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Сборная Турции одержала победу со счётом 2:1. Защитник турков Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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