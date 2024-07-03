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Смородская: МЛС не вариант для Алексея Миранчука, надо оставаться в «Аталанте»

Смородская: МЛС не вариант для Алексея Миранчука, надо оставаться в «Аталанте»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о полузащитнике итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке. Напомним, ранее появилась информация, что российский футболист может продолжить карьеру в МЛС.

«Мне кажется, МЛС — это не вариант для Алексея. Миранчуку стоит оставаться в «Аталанте» — у него там всё наладилось и получается. У Алексея была очень тяжёлая адаптация: он не знал языка, не мог общаться ни с тренером, ни с игроками. Сейчас у него этой проблемы нет. Он выучил язык, общается со всеми, а тренер стал ему доверять. Думаю, процесс пошёл и дальше будет только лучше», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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