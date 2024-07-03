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«Аль-Наср» обратился к Криштиану Роналду после его слёз на Евро-2024

«Аль-Наср» обратился к Криштиану Роналду после его слёз на Евро-2024
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Пресс-служба «Аль-Насра» поддержала своего нападающего Криштиану Роналду, который не реализовал важный пенальти в составе сборной Португалии на Евро-2024. Из-за незабитого 11-метрового Роналду расплакался прямо на поле.

«Что бы ни случилось, ты будешь лучшим из лучших всегда! Вперёд, Португалия!» — написала пресс-служба «Аль-Насра».

Напомним, 1 июля состоялся матч между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказались португальцы. Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.

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