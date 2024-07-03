Турецкий журналист: сборная Австрии была уверена, что лучше Турции

Координатор спортивного вещания Haberturk Ахмет Селим Куль прокомментировал выход сборной Турции в четвертьфинал чемпионата Европы 2024 года. В 1/8 финала Турция обыграла Австрию — 2:1. Встреча состоялась вчера, 2 июля. В 1/4 финала сборная Турции встретится с Нидерландами 6 июля.

«Победа Турции над Австрией не стала для нас сюрпризом. Австрия — более организованная команда, но у нас больше таланта и мотивации. Система — это важно, организованность — это важно, но футбол не только про это. После победы Австрии 6:1 в марте они были уверены, что они лучше нас. Но лучше были мы. И это не сенсация — все вокруг меня верили в победу Турции», — сказал Куль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.