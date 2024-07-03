«Ахмат» сыграл вничью с «Челябинском» в контрольном матче

В контрольном матче встречались грозненский «Ахмат» и «Челябинск». Команды играли на стадионе УТБ Новогорск-Динамо в подмосковных Химках. Итоговый результат — 1:1.

На четвёртой минуте счёт открыл защитник «Челябинска» Артём Самсонов. На 31-й минуте болгарский полузащитник Светослав Ковачев забил ответный мяч «Ахмата».

«Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Челябинск» занял четвёртое место в турнирной таблице группы «Золото» Леон Второй лиги. Команда набрала 25 очков за 18 матчей. На первой строчке расположилась «Уфа» (33).