«Ахмат» сыграл вничью с «Челябинском» в контрольном матче
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В контрольном матче встречались грозненский «Ахмат» и «Челябинск». Команды играли на стадионе УТБ Новогорск-Динамо в подмосковных Химках. Итоговый результат — 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 июля 2024, среда. 11:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 1
Челябинск
Челябинск, Россия
0:1 Самсонов – 4' 1:1 Ковачев – 31'
На четвёртой минуте счёт открыл защитник «Челябинска» Артём Самсонов. На 31-й минуте болгарский полузащитник Светослав Ковачев забил ответный мяч «Ахмата».
«Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Челябинск» занял четвёртое место в турнирной таблице группы «Золото» Леон Второй лиги. Команда набрала 25 очков за 18 матчей. На первой строчке расположилась «Уфа» (33).
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