Экс-футболист сборной Англии: если бы Мбаппе играл в АПЛ, говорили бы, что он бездельник

Бывший футболист сборной Англии Крис Уоддл высказался о том, что британская футбольная общественность всегда ищет аспекты, за которые можно раскритиковать футболистов. По его мнению, даже если бы Килиан Мбаппе сейчас играл в АПЛ, то он получал бы свою порцию критики.

«Мы [англичане] всегда ищем в игроках плохие стороны, отрицательные моменты. Вместо того чтобы смотреть на их достоинства, мы говорим: «Он хорош в дриблинге и пасе, но это есть и у остальных. Зато он не умеет играть головой, не умеет перехватывать, медленно бегает».

Мне кажется, если бы Мбаппе играл в Англии, там бы говорили: «Он бездельник. Он великолепен, когда получает мяч, но без мяча он ужасен». И это Англия, мы всегда были такими. А во Франции игроков принимают и уважают. Может быть, когда-нибудь так будет и в Англии. Но не знаю, доживу ли я до этого момента», — приводит слова Уоддла GFFN.