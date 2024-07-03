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Защитник Турции Демирал объяснил, что означало его празднование гола Австрии

Защитник Турции Демирал объяснил, что означало его празднование гола Австрии
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Центральный защитник сборной Турции Мерих Демирал объяснил, что означало его празднование гола в ворота Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«У меня была идея отпраздновать гол в стиле, связанном с турецкостью. Горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал, что должен это сделать. Я рад, что сделал это», — приводит слова Демирала журналист Ягиз Сабунчуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, ранее стало известно, что УЕФА начал расследование празднования гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии. Встреча прошла вчера, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Сборная Турции одержала победу со счётом 2:1. Защитник турков Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    
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