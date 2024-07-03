Защитник Турции Демирал объяснил, что означало его празднование гола Австрии

Центральный защитник сборной Турции Мерих Демирал объяснил, что означало его празднование гола в ворота Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«У меня была идея отпраздновать гол в стиле, связанном с турецкостью. Горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал, что должен это сделать. Я рад, что сделал это», — приводит слова Демирала журналист Ягиз Сабунчуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА начал расследование празднования гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии. Встреча прошла вчера, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Сборная Турции одержала победу со счётом 2:1. Защитник турков Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.