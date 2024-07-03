Марко Росси продолжит работу на посту главного тренера сборной Венгрии после Евро-2024

Главный тренер сборной Венгрии Марко России останется на своём посту. Об этом сообщил официальный сайт Венгерского футбольного союза.

«Следующая задача, которая стоит перед сборной Венгрии, — это успешно выступить этой осенью в Лиге наций, а затем в отборочном турнире к чемпионату мира. Командой будет руководить Марко Росси при максимальной поддержке союза и президента», — сказал президент Венгерского футбольного союза Шандор Чаньи.

«В Германии завершился чемпионат Европы, который ознаменовался нашим разочарованием из-за провала квалификации, но ничего драматичного не произошло и сомнений в том, что мы продолжим работу, не было! Вместе мы добились бесчисленных отличных результатов, поэтому нет никаких сомнений в том, что наша цель – достичь новых – как гласит наш лозунг: только вместе», – сказал Марко Росси.

Сборная Венгрии не смогла выйти из группы на чемпионате Европы 2024 года.