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В МВД Германии отреагировали на скандальное празднование гола турецкого футболиста на Евро

В МВД Германии отреагировали на скандальное празднование гола турецкого футболиста на Евро
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер отреагировала на скандальное празднование гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией.

«Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Мы ожидаем, что УЕФА проведёт расследование этого дела и поднимет вопрос о санкциях», — приводит слова Фейзер Reuters.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА начал расследование празднования гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии. Встреча прошла вчера, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Сборная Турции одержала победу со счётом 2:1. Защитник турков Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    
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