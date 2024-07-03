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В МВД Германии отреагировали на скандальное празднование гола турецкого футболиста на Евро

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер отреагировала на скандальное празднование гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией.

«Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Мы ожидаем, что УЕФА проведёт расследование этого дела и поднимет вопрос о санкциях», — приводит слова Фейзер Reuters.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА начал расследование празднования гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии. Встреча прошла вчера, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Сборная Турции одержала победу со счётом 2:1. Защитник турков Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.