Александр Мостовой: сборная Бельгии — горе-команда с горе-тренером

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о поражении сборной Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 от сборной Франции. Встреча проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч был забит защитником Яном Вертонгеном в свои ворота (автогол).

«Сборная Бельгии — горе-команда с горе-тренером. Их результат на этом Евро провальный, учитывая состав. Они вообще могли не выйти из группы. До сих пор меня удивляет, как такая футбольная страна назначает на пост Тедеско», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Бельгия вылетела из турнира после матча с Францией, а сами французы вышли в 1/4 финала, где сыграют со сборной Португалии.