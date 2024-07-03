Юрист Князев: не уверен, что французы будут рассматривать дело Сафонова и его бывшей жены

Юрист Андрей Князев высказался о возможных вариантах развития событий с задолженностью по алиментам Матвея Сафонова, который перешёл в «ПСЖ» и будет жить во Франции.

«Честно говоря, я сомневаюсь во временных рамках процесса во Франции, да и в том, что это вообще возможно. По процедуре делается это следующим образом. Сначала его банкротят, например, за долги по алиментам. Но это дело не одного месяца. Он банкротится, а затем это решение обжалуют — это ещё года полтора.

А потом по международным правилам ты это решение апостилируешь и стараешься исполнить его на территории Франции. Только к этому времени господин Сафонов уже может куда-то переехать и так далее. Это легко в теории, когда мы проходим такое на юрфаке. Но в реальности есть масса случаев, когда русская девушка забеременела, а француз папа улетел. Таких случаев — сотни.

Может быть, можно попробовать взыскать алименты во Франции. Но что будет от того, что Сафонова обанкротят? Ребёнок-то денег не получит. Испортить жизнь Сафонову — это раз. Но я не уверен, что французы вообще будут это рассматривать. Российский гражданин банкротится по иску российского гражданина — при чём тут Франция вообще? Теоретически можно взыскать алименты во Франции, но это требует времени и определённых усилий. Франция славится тем, что у них судебные процессы не на месяцы, а на годы. К тому времени ребёнок уже в институт поступит», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.