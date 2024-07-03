Австрийский журналист: Демирал показал фашистский жест, когда УЕФА начнёт действовать?

Австрийский журналист Михаэль Бонвалот высказался о скандальном праздновании гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией.

«Он совершенно открыто показал жест фашистских «Серых волков». Эти военизированные формирования были ответственны за тысячи смертей, и сегодня они сидят в правительстве Турции и вместе с Партией справедливости и развития Эрдогана устанавливают правый режим. Когда УЕФА начнёт действовать?» — написал Бонвалот в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА начал расследование празднования гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии. Встреча прошла вчера, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Сборная Турции одержала победу со счётом 2:1. Защитник турков Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.