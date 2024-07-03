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«Химки» объявили об уходе Нетфуллина

«Химки» объявили об уходе Нетфуллина
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Подмосковные «Химки» на своём официальном сайте объявили об уходе Равиля Нетфуллина. Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим за сотрудничество и желаем удачи. До встречи на футбольных полях!» — написала пресс-служба «Химок».

Ранее «Торпедо» объявило о возвращении Нетфуллина, который уже выступал за клуб с 2020 по 2023 год, после чего перешёл в «Химки». По итогам прошлого сезона подмосковная команда выиграла Мелбет Первую лигу и вышла в РПЛ. Нетфуллин провёл 35 матчей, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Напомним, московское «Торпедо» завершило сезон Мелбет Первой лиги на 10-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков.

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