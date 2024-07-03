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Александр Мостовой: Рангника восхваляли, а теперь пора поставить на место

Александр Мостовой: Рангника восхваляли, а теперь пора поставить на место
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о главном тренере сборной Австрии Ральфе Рангнике.

«Я делал прогноз в пользу Австрии, исходя из первого места в группе и восторженных возгласов. Но нужно быть сдержаннее и спокойнее. Турция не давала большого преимущества Австрии. Не сказать, что Турция наказал — просто воспользовались своими моментами и показали достойную игру. Рангника восхваляли, а теперь пора поставить на место. Ещё можно кинуть в него — а как же так?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 2 июля, состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш. Матч завершился победой турецкой команды со счётом 2:1.

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