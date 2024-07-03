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Антон Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

Антон Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
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Голкипер Антон Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после того, как покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

«Дорогие динамовцы. Сегодня наступил тот день, когда я говорю «До свидания». С семи лет я в одном клубе всю жизнь. Уже на протяжении 30 лет я играл за наш великий клуб. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы поддерживали нас в разные времена: и когда мы выигрывали, и когда проигрывали. Я не отказываюсь от своих слов, я такой же, как и вы, динамовец с первого до последнего дня», — сказал Шунин.

Антон Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

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