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Юрист Князев: в дальнейшем у Сафонова могут быть проблемы при выезде из России

Юрист Князев: в дальнейшем у Сафонова могут быть проблемы при выезде из России
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Юрист Андрей Князев подтвердил, что у новоиспечённого голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова могут возникнуть проблемы при выезде из России в будущем. Причина — задолженность по алиментам перед бывшей супругой.

«Безусловно, в дальнейшем у Сафонова могут возникнуть проблемы при выезде из России. Более того, ничего не мешает индексировать этот долг, пробовать его взыскивать. Я вижу тут недоработку судебных приставов. Я не верю, что Сафонов такой человек, что даже не расплачивается карточкой. Можно отследить какие-то счета. 200-300 тысяч же у него есть — он за квартиру платит, автомобили и так далее. Это гораздо более реальный вариант, чем какой-то судебный процесс во Франции», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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