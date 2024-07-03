Юрист Князев: в дальнейшем у Сафонова могут быть проблемы при выезде из России

Юрист Андрей Князев подтвердил, что у новоиспечённого голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова могут возникнуть проблемы при выезде из России в будущем. Причина — задолженность по алиментам перед бывшей супругой.

«Безусловно, в дальнейшем у Сафонова могут возникнуть проблемы при выезде из России. Более того, ничего не мешает индексировать этот долг, пробовать его взыскивать. Я вижу тут недоработку судебных приставов. Я не верю, что Сафонов такой человек, что даже не расплачивается карточкой. Можно отследить какие-то счета. 200-300 тысяч же у него есть — он за квартиру платит, автомобили и так далее. Это гораздо более реальный вариант, чем какой-то судебный процесс во Франции», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.