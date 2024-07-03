«Кайфоломы из УЕФА, оставьте его в покое!» Морган — о неприличном жесте Беллингема

Известный журналист Пирс Морган высказался о полузащитнике сборной Англии Джуде Беллингеме, который продемонстрировал неприличный жест в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией.

«Кайфоломы из УЕФА, оставьте в покое нашего игрока!» — приводит слова Моргана британское онлайн-издание The Sun.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА проверит поведение полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии (2:1). После забитого гола хавбек опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении. Сборная Англии заняла первое место в своей группе, набрав пять очков. Команда победила национальную команду Сербии (1:0), а также сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В четвертьфинале турнира сборная Англии встретится с национальной командой Швейцарии.