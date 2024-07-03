«Спартак» ведёт переговоры по трансферу четвертьфиналиста Евро-2024 — источник

Московский «Спартак» продолжает переговоры с «Галатасараем» по поводу возможного трансфера 25-летнего вингера сборной Турции Керема Актюркоглу, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, сделка пока ещё не закрыта, однако сам Актюркоглу не против переезда в Россию. Вопрос решается на клубном уровне.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Галатасарай» хочет выручить за Керема Актюркоглу не менее € 10 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.