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Австрийские болельщики скандировали ксенофобские лозунги на Евро-2024

Австрийские болельщики скандировали ксенофобские лозунги на Евро-2024
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Австрийские болельщики скандировали ксенофобские лозунги перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Турции. Об этом сообщил Austria-Today.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

Отмечается, что во время трансляции по швейцарскому телевидению SRF перед игрой можно было увидеть, как болельщики сборной Австрии поют лозунг «Германия — для немцев, иностранцы — вон» на мелодию песни L’amour toujours.

Встреча прошла вчера, 2 июня. Сборная Турции выиграла со счётом 2:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Сетка плей-офф Евро-2024
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