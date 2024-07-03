Геннадий Орлов: слёзы Криштиану Роналду — это величие! Только зомби не плачут

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о слезах нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.).

«Это величие! Я прочитал тут высказывание Хаманна. Хорошо помню этого немецкого полузащитника. И он выдал что-то вроде: все называют Криштиану командным игроком, а на самом деле он эгоист. И как он может плакать, когда на него столько зрителей смотрят, команда? А вы видели, как партнёры побежали его успокаивать? Это же трогательнейший момент! Я такой ситуации ни разу не видел. Он старше всех там, а они его утешают: мол, папа Криштиану, не плачь, мы с тобой! Это говорит о том, что он откровенен, искренен, а слёзы у него — от осознания, что подводит команду. Вот так надо относиться к футболу, к игре! Никакой режиссёр не придумает такой сценарий, как этот эпизод. Но затем же Роналду взял себя в руки и пошёл первым пробивать послематчевый пенальти. Как капитан команды Криштиану понимал, что он должен положить начало серии. И он забил! В одном матче Роналду показал и дух, и мастерство, и слабость человеческую. А есть люди, которые вообще не плачут? Это зомби какие-то.

Я никогда не забуду эпизод, когда у нас какой-то идиот бросил банан в Роберто Карлоса. И этот человек, звезда футбола, чемпион мира, заплакал! Потому что он искренний и отдаётся игре, своей команде, болельщикам. Потому и у Роналду столько поклонников. Конечно, есть и оппоненты, завистники. Но в любом случае нужно с уважением относиться к игрокам», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.