Комментатор Орлов сравнил сборную Турции на Евро-2024 с командой России 2008 года

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении сборной Турции на чемпионате Европы 2024 года. Турция вышла в 1/4 финала, обыграв Австрию со счётом 2:1.

— Монтелла, видимо, провёл какой-то потрясающий сбор накануне этого турнира. Они же все отыграли свои чемпионаты. Как можно было вселить в них такую уверенность, дух? Кстати, Гус Хиддинк тоже очень хорошо это сделал в 2008 году. Вроде бы и небольшой сбор провёл, но удивительным образом объединил команду. Так и Монтелла сейчас. Может быть, для этого иногда и нужны иностранные тренеры.

— Можно провести аналогии между Россией-2008 и Турцией-2024?

— Почему нет? Такая же самоотверженность. Вспомните 120 минут в игре с Нидерландами. Аршавин в дополнительное время схватил мяч на левом фланге, и я кричал в репортаже: «Откуда силы, Андрей?» А он навесил Торбинскому, и тот забил третий. Семак, кстати, капитаном команды был. Но он никогда не кичился своим положением и играл как! Нынешняя сборная Турции, конечно, мощнее физически, но по самоотдаче это напоминает наш 2008 год, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.