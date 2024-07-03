Орлов: к сборной Грузии у болельщиков претензий нет, а к Украине, Сербии — есть

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление сборных Грузии, Австрии, Сербии и Украины на Евро-2024.

«Грузины на Евро-2024 полностью выполнили свою историческую миссию. Им же президент страны присвоила ордена Чести. Грузины как раз эту честь на чемпионате Европы проявили — поддержали свою нацию, подтвердили, что умеют играть в футбол. В первом тайме им хватило сил играть на равных с испанцами, а во втором — устали, куда деться. Для того чтобы соперничать с такой командой, физическая подготовленность должна быть в два раза выше. У Грузии всё впереди: молодая, перспективная команда.

Мне не нравится, когда говорят: «Мы наиграли на победу». Как Арнаутович после последнего матча. Ребята, а что ж вы тогда не выиграли? Вот грузины, например, заслуженно проиграли испанцам, но к ним претензий нет. А вот к сборным Украины или Сербии огромные претензии у своих болельщиков. По-разному можно выступить на турнире. Да те же австрийцы отдали все силы — кто их упрекнёт в плохой игре? Они играли хорошо, но те оказались сильнее», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.