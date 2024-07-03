Рангник — о поражении Австрии от Турции: нам не хватило удачи

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что его команде не хватило удачи в проигранном матче 1/8 финала Евро-2024 с Турцией.

«Нам не хватило удачи, и я считаю, что, если бы пошло дополнительное время, мы бы победили. Время, чтобы отыграться, у нас было, но тяжело, когда в воротах соперника сам Гордон Бэнкс (легендарный английский вратарь, чемпион мира — 1966. — Прим. «Чемпионата»)!» — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между Турцией и Австрией состоялся накануне, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш. На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев. На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2. В итоге встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1.