Геннадий Орлов: у Бакаева нет будущего в «Зените», а Изидору не хватает ажурной техники

Бывший нападающий ленинградских «Зенита» и «Динамо» Геннадий Орлов высказался о перспективах Зелимхана Бакаева и Вильсона Изидора в санкт-петербургском клубе.

«У Бакаева точно нет будущего в «Зените». А Изидор специально остался в Петербурге, занимался с тренером. Но вышел — ему не хватает ажурной техники. Он же забивал, когда играл за «Локомотив». Но «Зениту» надо всё время взламывать чужую оборону, а у Изидора длинные ноги, широкий шаг. Вот Кордоба умеет мелким шагом бежать, а длинноногим в такой игре трудно. Защитники лучше к ним приспосабливаются. Маленьким нападающим типа Саши Панова — вы же помните Колпинскую Ракету? — легче обыгрывать грузных защитников», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.