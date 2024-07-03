Орлов: в сборной Бельгии был мой друг Алдервейрелд, теперь Вертонгену надо посочувствовать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об автоголе защитника сборной Бельгии Яна Вертонгена в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Франции (0:1).

«А как расстроился защитник Бельгии! Разве он виноват в автоголе? Раньше в сборной Бельгии был мой друг Алдервейрелд (смеётся), а вместе с ним как раз Вертонген в основном играл. Это же просто несчастье, что мяч попал ему в ногу и изменил направление. Ему можно только сочувствовать», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.