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Орлов: в сборной Бельгии был мой друг Алдервейрелд, теперь Вертонгену надо посочувствовать

Орлов: в сборной Бельгии был мой друг Алдервейрелд, теперь Вертонгену надо посочувствовать
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об автоголе защитника сборной Бельгии Яна Вертонгена в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Франции (0:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«А как расстроился защитник Бельгии! Разве он виноват в автоголе? Раньше в сборной Бельгии был мой друг Алдервейрелд (смеётся), а вместе с ним как раз Вертонген в основном играл. Это же просто несчастье, что мяч попал ему в ногу и изменил направление. Ему можно только сочувствовать», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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