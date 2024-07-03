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Комментатор Орлов назвал двух главных героев 1/8 финала Евро-2024

Комментатор Орлов назвал двух главных героев 1/8 финала Евро-2024
Диогу Кошта
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о главных героях матчей 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года.

«Конечно, Кошта! Три пенальти взял, с ходу. Вратарь — полкоманды; так всегда было, есть и будет. А они к тому же 0:0 сыграли — значит, он ещё и «сухой» вратарь. На второе место поставил бы Демирала, центрального защитника сборной Турции. Это же образец атлета — такая мощь! Мало того что в защите отработал, ещё и в атаке два мяча забил», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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