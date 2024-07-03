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Геннадий Орлов оценил дебют Горшкова, Волкова и Глушенкова в «Зените»

Геннадий Орлов оценил дебют Горшкова, Волкова и Глушенкова в «Зените»
Юрий Горшков
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Бывший нападающий ленинградских «Зенита» и «Динамо» Геннадий Орлов высказался о дебюте Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Максима Глушенкова за сине-бело-голубых в матче Летнего кубка с «Сочи» (5:2).

«Пока о качестве игры трудно говорить, но видно, что они хотят. И они уже выглядят лучше Бакаева или Сутормина, возвратившихся из аренд. Ещё Латышонка не видели — посмотрим ещё. Видно, что «Зенит» в хорошем настроении и это обновление идёт на пользу. И потом, Вендел и Клаудиньо явно не собираются складывать оружие. Они могут остаться. И Мантуан в приличной форме. Глубоких выводов по контрольным матчам делать не стоит, но можно быть уверенным, что к чемпионату команда подойдёт в хорошем состоянии», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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