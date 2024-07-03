Карсаков — о Мендесе: с игроком всегда можно попрощаться, ЦСКА во всём разберётся

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о ситуации с полузащитником армейцев Виктором Мендесом, который не прибыл на летние сборы команды из-за судебного процесса в Чили.

«Это неправильно и несерьёзно, если Виктор Мендес обманул ЦСКА. Но другое дело, что клуб разберётся и выяснит причины, почему он так сделал. Если придут к знаменателю, что это была веская причина, то просто обойдутся штрафом.

Если Мендеса оставили зимой в ЦСКА и не продали, значит, на него рассчитывал Федотов. Всегда можно попрощаться с человеком, но если футболист делал результат и этот игрок нужен, то его оставляют. С разными футболистами бывали такие ситуации. Но самый главный фактор, который влияет в этом моменте, это польза от футболиста клубу», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.