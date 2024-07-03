Вилья сравнил Испанию на Евро-2024 с командой, выигравшей чемпионат Европы в 2008 году

Бывший нападающий «Атлетико», «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья сравнил Испанию на Евро-2024 с командой, выигравшей чемпионат Европы в 2008 году.

«В 2008-м в четвертьфинале мы играли с Италией, сейчас — с Германией. Я не хочу быть пессимистом, потому что уверен, что Испания сможет обыграть Германию, но за два года до Евро-2008 мы играли с очень сильными командами, играли и проигрывали. Я бы хотел, чтобы мы как нация не забывали, что впереди нас ждёт чемпионат мира. Хотелось бы надеяться, что мы сможем выиграть Евро-2024, это стало бы отличным подспорьем для будущего сборной Испании», — приводит слова Вильи онлайн-издание Marca.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Францией состоится в пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.