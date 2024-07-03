Игрок сборной Испании Хоселу высказался о грядущем матче 1/4 финала Евро-2024 с Германией

Нападающий сборной Испании Хоселу поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы с национальной командой Германии. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«В четвертьфинале нужно контролировать свои эмоции во всех отношениях. Немцы играют дома, и их болельщики будут на высоте. Но это должно мотивировать Испанию играть в наш лучший футбол. Мы собираемся победить!» — сказал Хоселу на пресс-конференции.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.