«Думаю, это будет последний матч Крооса». Форвард Испании — о матче с Германией на Евро

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Хоселу высказался о полузащитнике национальной команды Германии Тони Кроосе.

«Для нас очень важно выиграть в матче с Германией. Что касается Тони, то игроки другой команды нас не волнуют. Я думаю, в эту пятницу Тони Кроос проведёт свой последний матч», — приводит слова Хоселу Football España в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.