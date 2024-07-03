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«Думаю, это будет последний матч Крооса». Форвард Испании — о матче с Германией на Евро

«Думаю, это будет последний матч Крооса». Форвард Испании — о матче с Германией на Евро
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Хоселу высказался о полузащитнике национальной команды Германии Тони Кроосе.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нас очень важно выиграть в матче с Германией. Что касается Тони, то игроки другой команды нас не волнуют. Я думаю, в эту пятницу Тони Кроос проведёт свой последний матч», — приводит слова Хоселу Football España в социальной сети X (ранее Twitter).

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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