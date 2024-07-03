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Английские судьи будут работать на матчах Евро Испания — Германия и Франция — Португалия

Стали известны судейские назначения на матчи 1/4 финала чемпионата Европы, который пройдут в пятницу, 5 июля. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Испания — Германия: рефери — Энтони Тейлор, ассистенты рефери — Гари Бeсвик, Адам Нанн (все — Англия), четвёртый рефери — Иван Кружляк (Словакия), видеопомощник рефери — Стюарт Атвелл (Англия).

Португалия — Франция: рефери — Майкл Оливер, ассистенты рефери — Стюарт Бёрт, Дэниел Кук (все — Англия), четвёртый рефери — Шимон Марциняк (Польша), видеопомощник рефери — Пол ван Букель (Нидерланды).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.