Кроос — о матче с Испанией на Евро-2024: не думаю, что это моя последняя игра

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос ответил на слова форварда сборной Испании Хоселу. Ранее испанец заявил, что предстоящий матч 1/4 финала Евро-2024 станет последним в карьере Крооса. Однако Тони дал понять, что не планирует вылетать с турнира на стадии четвертьфинала. Встреча Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Это моя последняя пресс-конференция в качестве футболиста? Я буду скучать по пресс-конференциям меньше, чем по игре в футбол, это точно. У меня нет никакой ностальгии в связи с этим. Но я и не думаю, что матч с Испанией станет моей последней игрой. Так что, полагаю, мы ещё встретимся», — сказал Кроос на пресс-конференции.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.